Milan, metà delle sfide col Napoli finisce male

Dal 2011 i rossoneri hanno perso il 50% dei confronti con gli azzurri in Serie A.

By Vincenzo Buono
50% di sconfitte
A partire dal 2011/12, il Milan ha perso il 50% delle partite giocate contro il Napoli in Serie A: 14 (5V, 9N), come contro l’Inter, comprese entrambe le sfide della scorsa stagione; soltanto contro la Juventus i rossoneri contano più sconfitte (17) nel periodo.

Il Napoli ha perso solo due delle 21 trasferte di A (12V 7N) con Antonio Conte alla guida, un record per il minor numero di sconfitte esterne tra le squadre presenti nello scorso
e in questo campionato. Inoltre ha collezionato 11 clean sheet fuori casa nel periodo, meno solo dell’Atalanta (12).
Fonte: Corriere dello Sport
