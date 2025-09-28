Adnkronos News

Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: “Diversi feriti, edificio in fiamme”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria avvenuta oggi, domenica 28 settembre, in una chiesa mormona a Grand Blanc in Michigan. Lo riporta la polizia locale che aggiunge che l'aggressore sarebbe stato colpito e non è più una minaccia, mentre l'edificio religioso è in fiamme, secondo quanto si legge sulla Cnn.  La polizia di Grand Blanc, un sobborgo di Flint, cittadina ad un'ottantina di chilometri da Detroit, non ha specificato se dicendo che l'aggressore è stato neutralizzato, volesse dire che è stato ucciso o arrestato. Nel suo comunicato esorta la popolazione a rimanere lontana dall'area della chiesa che è in fiamme.  "In questa domenica, giorni di preghiera e pace, una tale violenza è un grandissimo male, le nostre preghiere vanno alle vittime, le famiglie e la comunità", ha scritto su X John James, deputato repubblicano del Michigan.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Flotilla naviga verso Gaza, Crosetto: “Se forza blocco navale pericoli elevati…

Adnkronos News

Dovbyk e Soulé stendono il Verona e la Roma aggancia il Napoli in vetta

Adnkronos News

Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo mi ha nascosto la verità sul figlio Alex.…

Adnkronos News

Sipa 2025 premia ‘Leaving Home’ di Ali Jadallah da Gaza

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.