Mel Gibson tifa Roma, la star all’Olimpico con sciarpa giallorossa

(Adnkronos) – Anche Mel Gibson allo stadio Olimpico per tifare Roma nel match che i giallorossi vincono 2-0 contro il Verona. La star di Hollywood si presenta in tribuna d'onore con una sciarpa giallorossa per la sfida che lancia la squadra di Gasperini ai vertici della Serie A. Gibson è in Italia per girare La Passione di Cristo – la Resurrezione. La sua presenza allo stadio non è sfuggita a telecamere e fotografi, che hanno colto anche il dettaglio: la sciarpa giallorossa al braccio sinistro. "Mi rendevo conto della difficoltà di diversi giocatori di disputare 3 partite in una settimana per la prima volta. Un po' di scorie sono rimaste, dovremo riflettere e valutare anche questo nelle prossime gare. Abbiamo avuto difficoltà che in altre partite non abbiamo mai avuto. Alcuni giocatori avevano una difficoltà maggiore e loro, quando venivano su, riuscivano a giocare con più facilità. Abbiamo sofferto un po' più del dovuto", le parole dell'allenatore giallorosso Gasperini, al microfono di Dazn. "Se i numeri della Roma in fase difensiva sono questi, molto è merito di Svilar. E' sempre una garanzia, anche per la gestione di alcune palle e per il tempismo nelle uscite. Indubbiamente abbiamo un grande portiere", sottolinea il tecnico piemontese prima di commentare la conquista momentanea della vetta della Serie A. "Questi risultati fanno piacere, ma questo è un momento in cui vanno fatte valutazioni di partita in partita. Pensiamo a crescere, a costruirci a migliorarci e a inserire giocatori. Aspettiamo di recuperare anche qualche infortunato, oggi ha esordito Ziolkowski che è un ragazzo di prospettiva". Tra gli spettatori in tribuna all'Olimpico anche l'attore Mel Gibson. "Per la mia generazione è un idolo. Ci ha portato fortuna, lo inviteremo spesso".

