CalcioNews

Lutto – Morto Carlo Sassi: si deve a lui la moviola in TV

By Gabriella Calabrese
0

Un altro lutto nel giornalismo sportivo italiano nella giornata di oggi, 28 settembre. Oltre a Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Scrive l’edizione on line del CdS: “Nato a Milano, Sassi ha lavorato alla Domenica Sportiva dal 1960 al 1991, introducendo la moviola. Avrebbe compiuto novantasei anni mercoledì. Trentuno anni alla “Domenica Sportiva”, Sassi ha introdotto la moviola in televisione grazie al gol fantasma segnato da Gianni Rivera in un derby tra Inter e Milan. Tifoso della Cremonese, ha condotto “Quasi Gol” con Sandro Ciotti, mentre dal 1993 ha affiancato Fazio in “Quelli che il calcio”.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Serie A, lunch match Sassuolo/Udinese: le formazioni ufficiali

News

Allegri sottolinea: “Contro il Napoli non si decide lo scudetto e non si decide…

News

Conte su De Bruyne: “Parliamo di un professionista serio che sta facendo buone…

News

Spinazzola e Olivera fermi, Conte non vuole rischiare, mercoledì c’è lo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.