Milan
LIVE (ore 20:45) Milan/Napoli: Conte e i suoi approdano a San Siro

By Simona Marra
 I precedenti di Milan-Napoli

Milan e Napoli si affronteranno domani sera, alle 20:45, allo stadio San Siro. Sono 87 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Milano, con bilancio di 38 vittorie del Milan, 29 pareggi e 20 affermazioni del Napoli. In Serie A, l’ultimo pareggio tra le due squadre a San Siro è datato 23 novembre 2019 (1-1, Lozano per il Napoli e Bonaventura per il Milan). Le successive 6 partite giocate contano 2 vittorie del Milan e 4 successi ospiti. Negli ultimi 10 anni in Serie A, Milan-Napoli è stata giocata a settembre soltanto nella stagione 2022/23, quando il Napoli vinse in casa rossonera per 2-1: vantaggio ospite con Politano su rigore, pareggio del Milan con Giroud e gol decisivo di Giovanni Simeone.

Tra Massimiliano Allegri ed Antonio Conte è il decimo confronto ufficiale, con bilancio di 5 successi di Conte, 2 pareggi e 2 vittorie di Allegri.
Di fronte i due allenatori con più Scudetti vinti nella Serie A 2025/26: 6 titoli per Allegri e 5 per Conte (unico allenatore nella storia dal 1929/30 ad oggi a trionfare in 3 piazze diverse).

 

Gli arbitri dell’incontro

l match della quinta giornata di campionato, Milan-Napoli, domenica 28 settembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno: Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Il IV sarà Livio Marinelli di Tivoli, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Daniele Doveri di Roma 1.

 

 

 

A cura di Simona Marra.®

