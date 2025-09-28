Milan
LIVE Milan/Napoli: inizia il secondo tempo

By Simona Marra
0

 

60′ – Rigore Napoli. De Bruyne non sbaglia dal dischetto.

59′- Cambio Milan. Fuori Pulisic, al suo posto Bartesaghi per coprire la fascia sinistra.

56′ – Cartellino Rosso. A seguito della revisione al VAR arriva l’espulsione di Estupinan e il rigore per gli azzurri.

54′ – Check in corso. Trattenuta di Estupinan su Di Lorenzo. La sala VAR richiama Chiffi per decidere il colore del cartellino.

47′ – Ci prova Hojlund ma viene intercettato da Modric.

45′- Inizia il secondo tempo. Nessun cambio alla ripresa.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

 

 

 

45′ + 1′ – Finisce il primo tempo. Milan in vantaggio per 2-0.

45′ – Concesso 1 minuto di recupero.

44′ – Ci provano ancora gli azzurri. Palla in mezzo per Anguissa che tenta il colpo testa senza però trovare la porta.

41′ – Occasione Napoli. Palla di De Bruyne su Di Lorenzo che non riesce a calciare sull’uscita di Maignan.

37′ – Check in corso per un fallo in area di Tomori su McTominay. Per l’arbitro Chiffi non è rigore, la sala VAR conferma la decisione.

30′ – Raddoppio Milan. Appoggio di Fofana per Pulisic che si inserisce in area battendo Meret.

27′ – Contropiede Milan. Palla di Pulisic su Fofana che calcia troppo forte mandando fuori la palla.

20′ – Proteste del Napoli per un fallo in area su Anguissa. Il direttore di gara lascia proseguire.

17′ – Modric scambia con Pavlovic che però non controlla in area e perde palla.

11′ – Doppia occasione Napoli. Gli azzurri ci provano prima con Gutierrez che va di testa e poi con McTominay che calcia forte verso la porta. Maignan respinge su entrambi.

8′ – Ci prova ancora Saelemaekers che supera Gutierrez sulla fascia ma viene poi fermato da Juan Jesus.

3′ – Goal Milan. Pulisic sulla fascia sorpassa Marianucci e  apre per Saelemaekers che va a segno sul secondo palo.

1′ – Il calcio d’inizio è del Milan.

COMINCIA LA PARTITA

 

Uno sguardo a San Siro

 

Dal nostro inviato:

 

 

 

 

Le formazioni ufficiali

 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez.

Allenatore: Massimiliano Allegri

 

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

 

 

Meteo

 

 

 

 I precedenti di Milan-Napoli

Milan e Napoli si affronteranno domani sera, alle 20:45, allo stadio San Siro. Sono 87 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Milano, con bilancio di 38 vittorie del Milan, 29 pareggi e 20 affermazioni del Napoli. In Serie A, l’ultimo pareggio tra le due squadre a San Siro è datato 23 novembre 2019 (1-1, Lozano per il Napoli e Bonaventura per il Milan). Le successive 6 partite giocate contano 2 vittorie del Milan e 4 successi ospiti. Negli ultimi 10 anni in Serie A, Milan-Napoli è stata giocata a settembre soltanto nella stagione 2022/23, quando il Napoli vinse in casa rossonera per 2-1: vantaggio ospite con Politano su rigore, pareggio del Milan con Giroud e gol decisivo di Giovanni Simeone.

Tra Massimiliano Allegri ed Antonio Conte è il decimo confronto ufficiale, con bilancio di 5 successi di Conte, 2 pareggi e 2 vittorie di Allegri.
Di fronte i due allenatori con più Scudetti vinti nella Serie A 2025/26: 6 titoli per Allegri e 5 per Conte (unico allenatore nella storia dal 1929/30 ad oggi a trionfare in 3 piazze diverse).

 

Gli arbitri dell’incontro

l match della quinta giornata di campionato, Milan-Napoli, domenica 28 settembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno: Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. Il IV sarà Livio Marinelli di Tivoli, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Daniele Doveri di Roma 1.

 

 

 

A cura di Simona Marra.®

