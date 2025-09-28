Lichtsteiner: “Napoli e Milan saranno in corsa per lo scudetto fino alla fine”

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner ha parlato di Antonio Conte e Massimiliano Allegri: “Chi urlava di più in partita? Giocando sulla fascia io ero un po’ tartassato, ma erano sempre indicazioni utili. Poi, quando non ce la facevo più, fingevo di non sentire. Quando ero dalla parte opposta mandavano uno dello staff a darmi indicazioni, ma io mi giravo verso Chiellini che mi diceva ‘stai facendo finta di niente eh’.

L’esclusione dalla lista Champions? Si poteva gestire meglio quella situazione, ma con il tempo capisci che gli allenatori hanno mille pensieri e tutti possono sbagliare. Io non ho mai mancato di rispetto quando le decisioni sono state penalizzanti per me. Un uomo di vede soprattutto nelle difficoltà.

La sfida fra Milan e Napoli? Una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre cercheranno di comandare. Napoli e Milan saranno in corsa per lo scudetto fino alla fine, ma credo che anche Inter e Juve possono provare a lottare per il primo posto, Come sempre, saranno decisivi gli episodi e altre situazioni, come il percorso nelle coppe e gli infortuni”.

