La notte degli Arcangeli, i messaggeri di Dio: il rito della loro acqua

Ogni anno, nella notte tra il 28 e il 29 settembre, si celebra un momento mistico e spirituale dedicato a tre grandi Arcangeli: Michele, Gabriele e Raffaele. Questa ricorrenza, che culmina il 29 settembre con la festa liturgica dei Santi Arcangeli, è accompagnata da una tradizione affascinante e poco conosciuta: la preparazione dell’Acqua degli Arcangeli.

La leggenda narra che in questa notte speciale il cielo si apre per accogliere le preghiere dei fedeli e riversare benedizioni attraverso gli spiriti celesti. Michele, il protettore contro il male; Gabriele, il messaggero della verità e Raffaele, il guaritore divino, sono invocati per infondere nell’acqua la loro energia e grazia.

Quest’acqua non è semplicemente un liquido, è un sacramentale spirituale, un mezzo per ricevere protezione, guarigione e guida. La sua preparazione è un atto di Fede, raccoglimento e connessione con il mondo invisibile.

La preparazione avviene la sera del 28 settembre, in un ambiente tranquillo e purificato.

Per questo rito serve dell’acqua pura, un contenitore di vetro e tre candele: una per ogni Arcangelo. Si utilizzano delle erbe simboliche: lavanda per Gabriele che simboleggia la purezza, alloro o rosmarino per Michele che simboleggia la protezione e la salvia per Raffaele che rappresenta la guarigione.

Successivamente, bisogna accendere le candele per creare un’atmosfera di raccoglimento, versare l’acqua nel contenitore con un’intenzione chiara e recitare una preghiera agli Arcangeli chiedendo la loro intercessione. In un secondo momento bisogna immergere le erbe nell’acqua come gesto simbolico e bisogna lasciare l’acqua accanto alle candele o alla finestra per tutta la notte.

Una volta “caricata” spiritualmente, l’acqua degli Arcangeli, può essere utilizzata in vari modi: per benedire la casa, spruzzando il liquido negli angoli delle stanze; come protezione personale, tracciando un segno della croce sulla propria fronte; durante la preghiera o la meditazione, per favorire la concentrazione; per la guarigione, bevendone qualche goccia o bagnando simbolicamente una parte del corpo; come dono spirituale per chi ha bisogno di luce e conforto.

Questa tradizione, pur non ufficialmente riconosciuta dalla liturgia cattolica, è profondamente radicata nella spiritualità popolare. È un modo per sentirsi più vicini al divino, per affidarsi alla protezione Celeste e per ricordare che, anche nel silenzio della notte, gli Arcangeli vegliano su di noi. Cosa dire…acqua ed erbe, il giorno è oggi, prepariamoci per questa notte!

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja