Italia-Bulgaria, oggi finale dei Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

L'Italia di pallavolo è in finale nei Mondiali 2025. Oggi, domenica 28 settembre, la Nazionale maschile azzurra sfida la Bulgaria – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nell'ultimo atto del torneo iridato di scena nelle Filippine, a cui gli uomini allenati da ct Fefé De Giorgi arrivano da campioni in carica. L'Italia ha superato in semifinale la Polonia campione d'Europa, battuta con un secco 3-0.  Con lo stesso risultato di Italia-Polonia, gli azzurri hanno eliminato, nella fase a eliminazione diretta, prima l'Argentina negli ottavi e poi il Belgio, che li aveva battuti al tie break nella fase a gironi, ai quarti. La Bulgaria invece ha superato Portogallo e Stati Uniti, prima di vincere contro la Repubblica Ceca per 3-1 nell'altra semifinale dei Mondiali.  La finale dei Mondiali di pallavolo maschile 2025 è in programma oggi, domenica 28 settembre, alle 12.30 ora italiana. La partita tra Italia e Bulgaria sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva (gratis e in chiaro) su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Sfida visibile, per gli abbonati, anche sulla piattaforma Dazn e Volleyballworld.com.  —[email protected] (Web Info)

