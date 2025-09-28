Il dizionario speciale di Allegri e Conte, lungo la carriera hanno usato spesso un linguaggio colorito

Dopo la festa scudetto 2014 della Juve, Antonio parla così dell’ambizione dei bianconeri in ambito europeo: “Con 10 euro non si mangia in un ristorante da 100”. Una metafora rivolta alla gestione del club per sostenere la necessità di investire in modo da competere ad alto livello anche nelle coppe.

Fiero, orgogliosissimo delle sue origini, come del resto tutto il popolo livornese. Allegri torna “a casa” tutte le volte che può e a Livorno fra le altre cose c’è pure il “gabbione”, ovvero un campo dove si gioca in quattro contro quattro, chiuso da una recinzione metallica alta cinque metri. Ne vengono fuori sfide… molto sanguigne, diciamo. In occasione del suo addio alla Juve nel 2019, cita le sue origini: “Ci sono giocatori che vincono le Champions, i campionati, che si salvano. Poi ci sono quelli che non vincono mai e ci sarà un motivo. Nel gabbione a Livorno ho perso solo un torneo. Ci sarà un motivo”.

Conte e lo sciacallaggio

Ad aprile di un anno fa il Napoli lotta per lo scudetto con l’Inter. A margine di una vittoria sul Monza, Antonio alza i toni tirando in ballo De Laurentiis: “Con lui ho un ottimo rapporto, però serve rispetto anche nei miei confronti. Ho visto sciacallaggio, ma io me ne fotto. Devo proteggermi, altrimenti sarà stato un grandissimo viaggio insieme. Non posso tollerare che il mio fondoschiena sia abusato”. Più chiaro di così…

FONTE: GAZZETTA