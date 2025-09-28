Gutierrez alla prima: San Siro accende il debutto dello spagnolo

L’esordio dal primo minuto era quasi un sogno per Marianucci, ma sarà Miguel Gutierrez a partire titolare contro il Milan. Lo spagnolo, arrivato dal Girona per 20 milioni, non ha alternative: con Olivera e Spinazzola fuori per infortunio, Conte non ha scelta. Il tecnico spera di recuperarli per la sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona, partita che pesa molto di più in ottica passaggio del turno. Al Maradona serviranno almeno quattro vittorie per raggiungere i sedicesimi, obiettivo minimo dell’avventura europea.

