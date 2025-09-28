NewsCalcioSu X.com

Emozione, gioia, incredulità, soddisfazione a New York per Tommy Mandato alla St. Patricks Cathedral

By Giuseppe Sacco
Di presentazioni con Sandros & Gala ne abbiamo fatte tante, ma questa non la dimenticheremo mai più.
Emozione, gioia, incredulità, soddisfazione si sono alternati durante questo incontro, perché questa tappa del Campus Salute a New York è stata sicuramente una circostanza fondamentale per la consacrazione anche a livello internazionale del nostro progetto.
Ed io sono felice perché ho parlato di Sport che da sempre abbiamo individuato fra gli elementi basilari per un corretto stile di vita e per la prevenzione.
Desidero ringraziare Tutti coloro che hanno dato vita a questo ‘’sogno’: Padre Luigi reverendo della St Patricks Cathedral, Davide Ippolito, Mattia Panico e Mattia Iovane per l’organizzazione, gli amici Angelo Cirasa, Antonio Mollo e Massimo Iaquinangelo e tutti i ragazzi volontari del Campus Salute.
Infine la mia felicità la condivido con gli Altri due ‘Folli’: la inossidabile e superlativa Annamaria Colao Annamaria Colao riservandomi di citare per ultimo il mio fraterno Amico Pasquale Antonio Riccio che con un lavoro lungo e certosino, è stato il vero artefice e deus ex machine di questo successo americano !!!! Grazieeeeee … Viva il Campus Viva la Prevenzione
🩵🧡💚💛🩷

La photogallery dell’evento

