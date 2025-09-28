Emozione, gioia, incredulità, soddisfazione a New York per Tommy Mandato alla St. Patricks Cathedral

Di presentazioni con Sandros & Gala ne abbiamo fatte tante, ma questa non la dimenticheremo mai più.

Emozione, gioia, incredulità, soddisfazione si sono alternati durante questo incontro, perché questa tappa del Campus Salute a New York è stata sicuramente una circostanza fondamentale per la consacrazione anche a livello internazionale del nostro progetto.

Ed io sono felice perché ho parlato di Sport che da sempre abbiamo individuato fra gli elementi basilari per un corretto stile di vita e per la prevenzione.

Desidero ringraziare Tutti coloro che hanno dato vita a questo ‘’sogno’: Padre Luigi reverendo della St Patricks Cathedral, Davide Ippolito, Mattia Panico e Mattia Iovane per l’organizzazione, gli amici Angelo Cirasa, Antonio Mollo e Massimo Iaquinangelo e tutti i ragazzi volontari del Campus Salute.