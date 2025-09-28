Adnkronos News

Elezioni in Moldova, urne chiuse: affluenza quasi al 52%. Iniziato lo spoglio

(Adnkronos) – Al momento della chiusura delle urne per le legislative in Moldova, alle 21 ora locale, si è registrata un'affluenza di quasi il 52%, con un aumento di quasi quattro punti rispetto alle parlamentari di quattro anni fa, quando l'affluenza era stata del 48%, ma con una flessione rispetto al 54% registrato per il ballottaggio delle presidenziali nel novembre dello scorso anno.   —internazionale/[email protected] (Web Info)

