NewsCalcioRadio e Tv

Domani a “CALCIO SPRINT” da Milano Claudio De Rosa (Scout calcio), in onda su Radio Ibr Scampia

By Giuseppe Sacco
0

Calcio Sprint ore 21.00

Factory della Comunicazione

Conduce  Emilia Verde

 

In  studio da Napoli la giornalista Emilia Verde e la redattrice Sara Di Fenza

 

 

Collegamento esterno  con l’opinionista Giovanni Mirengo

 

Da Monza  l’opinionista Marco Lepore

 

Da Milano Claudio De Rosa “scout calcio”

 

 

 

Alla regia e cura fonica Riccardo Cerino– Supervisor Valerio Granato

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia

 

 

Seguiteci in video su https://www.ilnapolionline.com/

 

Potrebbe piacerti anche
News

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto Furio Focolari

News

Emozione, gioia, incredulità, soddisfazione a New York per Tommy Mandato alla St.…

News

Il dizionario speciale di Allegri e Conte, lungo la carriera hanno usato spesso un…

News

L’ex azzurro Andrea Cupi sul suo passato: “Si percepiva e si sperava che…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.