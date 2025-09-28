Difesa in emergenza, Conte fa la conta: solo Di Lorenzo è disponibile

L’infermeria continua a riempirsi e per il Napoli la situazione è critica: dei quattro difensori titolari, l’unico disponibile stasera è Giovanni Di Lorenzo, che però in Champions sarà squalificato. Né Marianucci né Mazzocchi figurano nella lista UEFA, quindi i recuperi di Olivera e Spinazzola diventano urgenti. Una buona notizia c’è: Di Lorenzo ha superato in fretta i fastidi fisici degli ultimi giorni. Ma la coperta resta corta e Conte dovrà gestire con attenzione ogni singola risorsa difensiva.

