NewsNapoliSerie A

Difesa in emergenza, Conte fa la conta: solo Di Lorenzo è disponibile

By Sara Di Fenza
0

L’infermeria continua a riempirsi e per il Napoli la situazione è critica: dei quattro difensori titolari, l’unico disponibile stasera è Giovanni Di Lorenzo, che però in Champions sarà squalificato. Né MarianucciMazzocchi figurano nella lista UEFA, quindi i recuperi di Olivera e Spinazzola diventano urgenti. Una buona notizia c’è: Di Lorenzo ha superato in fretta i fastidi fisici degli ultimi giorni. Ma la coperta resta corta e Conte dovrà gestire con attenzione ogni singola risorsa difensiva.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

LIVE (ore 20:45) Milan/Napoli: Conte e i suoi approdano a San Siro

News

Gutierrez alla prima: San Siro accende il debutto dello spagnolo

News

Lichtsteiner: “Napoli e Milan saranno in corsa per lo scudetto fino alla…

News

La SSC Napoli applaude la Federvolley: trionfo mondiale azzurro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.