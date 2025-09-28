CalcioNapoliNews

Difesa da reinventare: a Milano “per forza” Gutierrez

Guai in serie, verrebbe da dire. Conte a Milano con una difesa da reinventare, senza dimenticare che mercoledì c’ò la Champions. Out Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola ed Olivera. Sembra quasi scontato che a San Siro possa esordire Gutierrez. Chissà…Lo scrive Il Corriere dello Sport: il mancino spagnolo acquistato ad agosto dal Girona e che finora non ha ancora giocato neanche per un minuto dopo l’intervento alla caviglia destra eseguito a luglio. Accadrà oggi, dovrà colmare il vuoto creato da Spina e Olivera: debutto a San Siro da ricordare. (…) Il sistema, nonostante tutto, non cambierà: 4-1-4-1, il prediletto di questo avvio di stagione, delle cinque giocate tra campionato e Champions. Così declinato dal centrocampo in su: Lobotka in regia; Politano a destra, a tutta fascia; Anguissa, De Bruyne e McTominay a completare la mediana; Hojlund da centravanti. Frank e Lobo rientrano dal 1’ rispetto al Pisa, per gli altri sarà una conferma”

