Di Lorenzo: “Abbiamo creato tanto, ma gli errori ci hanno condannato”

By Emanuela Menna
Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è presentato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli.

Cosa non è andato bene?

“Sui due gol subiti potevamo gestire meglio. Il gol in avvio ha incanalato la partita in una strada a loro favorevole. Poi nel secondo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol e secondo meritavamo di pareggiarla per le occasioni che abbiamo avuto. Potevamo essere più puliti nell’ultimo passaggio”.

Da cosa si riparte?

“Potevamo pareggiarla, ma poi è arrivata la sconfitta e se abbiamo perso gli errori ci sono stati. Dispiace, perché abbiamo avuto occasioni per pareggiarla. Succede che ci sono inciampi. Ma ora c’è la coppa e c’è subito occasioni per ripartire”.

Il Milan è da scudetto?

“Squadra di qualità, con giocatori forti, di esperienza e di spessore. Poi io mi concentro su di noi. Stasera è stata una bella partita, ma ci dispiace non aver portato a casa punti”.

Non è stato un Napoli sereno…

“Beh, volevamo recuperare la partita e ci sta innervosirsi. Poi non parlerei di scollamento dopo una partita persa”.

