NewsCalcio

Da Balotelli a Ziyech: ecco i 100 svincolati ancora senza squadra

Il mercato degli svincolati resta aperto: tra i nomi più noti anche Insigne, Diego Costa, Oxlade-Chamberlain, Dele Alli e Bonaventura.

By Vincenzo Buono
Il mercato non è davvero chiuso. Anche a sessione ufficiale conclusa, c’è ancora un’ampia fascia di giocatori alla ricerca di una nuova squadra. Ecco la lista:

PORTIERI
Andrea Consigli (1987, Italia)
Alessio Cragno (1994, Italia)
Arthur Desmas (1994, Francia)
Fraser Forster (1988, Inghilterra)
Ivan Lomaev (1999, Russia)
Vito Mannone (1988, Italia)
Rui Patricio (1988, Portogallo)
Luigi Sepe (1991, Italia)
Salvatore Sirigu (1987, Italia)
Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)

DIFENSORI
Daniel Amartey (1994, Ghana)
Jordan Amavi (1994, Francia)
Simone Benedetti (1992, Italia)
Juan Bernat (1993, Spagna)
Joshua Brenet (1994, Curaçao)
Mattia Caldara (1994, Italia)
Luca Caldirola (1991, Italia)
Pawel Dawidowicz (1995, Polonia)
Mattia De Sciglio (1992, Italia)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Koffi Djidji (1992, Costa d’Avorio)
Leo Dubois (1994, Francia)
Davide Faraoni (1991, Italia)
Alessandro Fiordaliso (1999, Italia)
Andrea Gasbarro (1995, Italia)
Ismaily (1990, Brasile)
Rick Karsdorp (1995, Olanda)
Layvin Kurzawa (1992, Francia)
Diego Laxalt (1993, Uruguay)
Jamal Lewis (1998, Irlanda del Nord)
Renan Lodi (1998, Brasile)
Nicola Murru (1995, Italia)
Angelo Ogbonna (1988, Italia)
Sergio Reguilon (1996, Spagna)
Andrea Rispoli (1988, Italia)
Mario Rui (1991, Portogallo)
Junior Sambia (1996, Francia)
Ruben Semedo (1994, Portogallo)
Alessandro Tuia (1990, Italia)
Takehiro Tomiyasu (1998, Giappone)

CENTROCAMPISTI
Dele Alli (1996, Inghilterra)
Selim Amallah (1996, Marocco)
Gabriel Appelt Pires (1993, Brasile)
Mattia Aramu (1995, Italia)
Tiemoué Bakayoko (1994, Francia)
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Santiago Caseres (1998, Argentina)
Andrea Danzi (1999, Italia)
Josh Dasilva (1998, Inghilterra)
Gonzalo Escalante (1993, Argentina)
Viktor Kovalenko (1996, Ucraina)
Grzegorz Krychowiak (1990, Polonia)
Darko Lazovic (1990, Serbia)
Pepin Machin (1996, Guinea Equatoriale)
Adam Maher (1993, Olanda)
José Mauri (1996, Argentina)
Fredrik Midtsjo (1993, Norvegia)
Florent Mollet (1991, Francia)
Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)
Miralem Pjanic (1990, Bosnia Erzegovina)
Rafinha (1993, Brasile)
Jairo Riedewald (1996, Olanda)
Oriol Romeu (1991, Spagna)
Jacopo Sala (1991, Italia)
Stefano Sensi (1995, Italia)
Jonjo Shelvey (1992, Inghilterra)
Roberto Soriano (1991, Italia)
Luca Tremolada (1991, Italia)
Nicolas Viola (1989, Italia)
Sasa Zdjelar (1995, Serbia)

ATTACCANTI
Vincent Aboubakar (1992, Camerun)
Paco Alcacer (1993, Spagna)
Michail Antonio (1990, Giamaica)
André Ayew (1989, Ghana)
Jaime Baez (1995, Uruguay)
Mario Balotelli (1990, Italia)
Patrick Bamford (1993, Inghilterra)
Borja Baston (1992, Spagna)
Fabio Borini (1991, Italia)
Jayden Braaf (2002, Olanda)
Diego Costa (1988, Spagna)
Douglas Costa (1990, Brasile)
Emmanuel Dennis (1997, Nigeria)
Mattia Destro (1991, Italia)
Diego Falcinelli (1991, Italia)
Odion Ighalo (1989, Nigeria)
Lorenzo Insigne (1991, Italia)
Alireza Jahanbakhsh (1993, Iran)
Samuel Kalu (1997, Nigeria)
François Kamano (1996, Guinea)
Wahbi Khazri (1991, Tunisia)
Adam Ounas (1996, Algeria)
George Puscas (1996, Romania)
Robin Quaison (1993, Svezia)
Nathan Redmond (1994, Inghilterra)
Nicola Sansone (1991, Italia)
Fedor Smolov (1990, Russia)
Isaac Success (1996, Nigeria)
Cristian Tello (1991, Spagna)
Hakim Ziyech (1993, Marocco)

Fonte: TMW

