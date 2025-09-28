NewsCalcioRassegna Stampa

Conte su De Bruyne: “Parliamo di un professionista serio che sta facendo buone prestazioni”

By Emilia Verde
0

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro il Milan, in scena stasera a San Siro. Il tecnico ha sottolineato, fra le altre cose, l’importanza di De Bruyne e dei nuovi arrivati in azzurro. Il Corriere dello Sport scrive: “Si parla anche di De Bruyne, del suo approccio, delle sue prime settimane italiane e azzurre: «Ha cambiato campionato dopo tantissimi anni di Premier ed è inevitabile che per lui siano cambiate tantissime cose a partire dalla città, dal clima e dall’ambiente. Parliamo di un professionista serio che sta facendo buone prestazioni, ci sta dando una mano come gli altri. Sono arrivati nove giocatori nuovi, ci vuole pazienza e molti di loro l’esperienza la dovranno fare giocando anche questo tipo di partite»”.

