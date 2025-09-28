Conte su De Bruyne: “Parliamo di un professionista serio che sta facendo buone prestazioni”
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del big match contro il Milan, in scena stasera a San Siro. Il tecnico ha sottolineato, fra le altre cose, l’importanza di De Bruyne e dei nuovi arrivati in azzurro. Il Corriere dello Sport scrive: “Si parla anche di De Bruyne, del suo approccio, delle sue prime settimane italiane e azzurre: «Ha cambiato campionato dopo tantissimi anni di Premier ed è inevitabile che per lui siano cambiate tantissime cose a partire dalla città, dal clima e dall’ambiente. Parliamo di un professionista serio che sta facendo buone prestazioni, ci sta dando una mano come gli altri. Sono arrivati nove giocatori nuovi, ci vuole pazienza e molti di loro l’esperienza la dovranno fare giocando anche questo tipo di partite»”.