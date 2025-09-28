Conte: “Buona prestazione, ma dobbiamo ritrovare solidità difensiva”

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita Milan-Napoli, vinta dai rossoneri per 2-1.

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

“L’approccio è che dispiace aver concesso subito un gol, a livello di squadra potevamo fare meglio. Ci sono sempre situazioni da migliorare, all’inizio partire a San Siro subito sotto non è semplice. Anche nel primo tempo la partita l’abbiamo fatta e la squadra mi è piaciuta. Abbiamo pressato alto e creato occasioni da gol, c’è da lavorare e migliorare perchè ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza e dobbiamo essere bravi a migliorare. La prestazioe però mi è piaciuta, non è semplice venire qui contro il Milan che è forte e fisico, che se si chiude è difficile per tutti, ma dobbiamo avere buone sensazioni a livello di squadra e migliorare.”

Il secondo gol è pù difficile da comprendere? C’è una linea comune sulla fragilità difensiva di questo momento?

“Questa è la prima sconfitta su cinque partite, che arriva comunque a San Siro contro il Milan e non con l’ultima della classe. Ci sta che ti fanno due gol perchè hanno qualità, ma i ragazzi lo sanno che bisogna fare meglio come squadra perchè si attacca e si difende tutti insieme. Poi sul 2-0 era dura e nonostante tutto abbiamo continuato a giocare e fare ciò per cui lavoriamo. Abbiamo creato situazioni, ma alla fine devi anche fare gol”

La scelta di Marianucci è legato alla Champions?

“Luca è un calciatore che è stato comprato e fa parte della rosa. Non è in lista Champions e mercoledì non avrebbe giocato, si sta allenando bene e si è guadagnato questa chance. Ha grandi potenzialità ed ha dimostrato che può stare nella nostra rosa. Sicuramente mercoledì speriamo che non accada nulla a Beukema e Juan Jesus perchè abbiamo solo loro. Olivera e Spinazzola bisogna vedere perchè sono affaticati e Di Lorenzo è squalificato. Giocando ogni tre giorni devi fare delle valutazioni, ma ripeto che la nostra crescita dipenderà dalla crescita dei nuovi. Non sono arrivato dei titolari, sono contento di Lucca e Gutierrez, bisogna avere pazienza e far crescere tutti i nuovi. Con Gutierrez abbiamo forzato la situazione perchè non c’erano altre soluzioni.”

I cambi in corso d’opera, cosa si aspettava?

“Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro uno perchè il Milan si chiudeva. Volevamo fare qualcosa di buono e credo che siano stati cambi giusti.”