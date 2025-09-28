Cile – Esordio dell’Italia al Mondiale U20. C’è Mannini della Juve Stabia
Tanti appuntamenti nei principali campionati europei in questa domenica di calcio. In Serie A, oltre al big match Milan-Napoli, giocano Fiorentina, Roma e Bologna. Interessante match tra Newcastle e Arsenal in Premier League, mentre in Liga tocca al Barcellona in casa contro la Real Sociedad. Da non dimenticare l’esordio degli azzurrini: inizia il Mondiale U20 in Cile dell’Italia di Nunziata, impegnata alle 22 contro l’Australia.
I CONVOCATI
Portieri: 1. Alessandro Nunziante (Udinese), 12. Jacopo Seghetti (Livorno), 18. Lapo Siviero (Torino);
Difensori: 6. Wisdom Amey (Pianese), 3. Cristian Cama (Roma), 4. Christian Corradi (Trento), 13. Emanuel Benjamín de Santana Balbinot (Real Madrid), 2. Javison Osarumwense Idele (Atalanta), 5. Andrea Natali (AZ Alkmaar), 15. Francesco Verde (Juventus)*;
Centrocampisti: 16. Alessandro Berretta (Giana Erminio), 8. Mattia Mannini (Juve Stabia), 21. Lorenzo Riccio (Atalanta), Emanuele Sala (Milan), 7. Jacopo Sardo (Monza);
Attaccanti: 17. Jamal Iddrissou (Inter), 9. Ismaël Konaté (Empoli), 20. Mattia Liberali (Catanzaro), 11. Mattia Mosconi (Inter), 19. Alvin Obinna Okoro (Juventus), 10. Marco Romano (Genoa).
*convocato il 20 settembre al posto dell’indisponibile Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Spezia).