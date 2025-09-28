NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania – “IL DIAVOLO NON ESISTE”. Conte: “Noi più forte dei problemi!”

By Giuseppe Sacco
Conte teso:«Settimana sfortunata»

Il Napoli perde pezzi ma Antonio rilancia: «Bisogna fare sempre del nostro meglio»

 

«Mancherà Rrahmani e abbiamo altri problemi: dovremo essere bravi a trovare le soluzioni giuste»  

 

Comincia in ritardo la conferenza di Antonio Conte, che entra in sala stampa tradendo un umore che non è dei migliori, che sembra cupo, e si capisce subito il perché: «Non è stata una settimana fortunata. Rrahmani e Buongiorno non ci saranno, abbiamo avuto anche qualche altro problema. Durante un’annata i problemi arrivano, spesso tutti in solo momento, ma bisogna essere bravi a trovare la soluzione giusta e a fare sempre del nostro meglio».

La partita di San Siro, dice Conte, non sarà decisiva per lo scudetto: «È la quinta giornata. È presto, c’è una stagione intera. Il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato. Tutto il resto è affrettato. Vedo grande equilibrio, aspettiamo almeno il girone di ritorno. Ognuno vuol fare bene ma ne vince una e le altre si dovranno contendere la Champions e l’Europa». 

 

Fonte: CdS

