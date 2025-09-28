Buriani: “Basterà un niente perchè la gara “penda” da una parte”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex Milan-Napoli

“Milan-Napoli ha sempre un fascino particolare, il Milan sta ritrovando l’equilibrio giusto e avendo solo il campionato, può essere agevolato quest’anno. Il Milan sta trovando la condizione ottimale sotto ogni punto di vista anche perchè Allegri non vuole fare spettacolo, vuole solo il risultato. Affronterà il Napoli scudettato e collaudato e spero di vedere una bella partita. Siamo agli inizi per cui le squadre non sono al massimo, devono ancora trovare l’equilibrio giusto. Napoli e Milan si equivalgono e basterà un niente per far sì che la partita possa propendere da un lato o dall’altro.

Gli allenatori sono i migliori medici perchè vedono tutti i giorni i ragazzi, sanno come stanno, fisicamente e mentalmente.

In Italia storicamente lo scudetto lo vince non la squadra più brillante, ma quella più concreta e solida. Napoli, Milan e Roma sono ben allenate, ma ciò che fa la differenza sono i giocatori. Dico sempre che Trapattoni alla Juve ha vinto tanto, ma poi a Cagliari è stato esonerato, stesso dicasi di Ancelotti che ha vinto ovunque e a Napoli è stato esonerato. Quando hai in rosa giocatori bravi, l’allenatore li mette in campo e loro vincono”.