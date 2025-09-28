Beukema-Juan Jesus, coppia inedita: Conte valuta anche il 3-5-2

Per la sfida contro il Milan, in difesa si va verso una soluzione inedita: Juan Jesus e Beukema formeranno la coppia centrale. I due hanno giocato insieme solo in situazioni sporadiche, per un totale di 44 minuti tra Pisa e Manchester. Conte ha anche testato il modulo a tre in allenamento, con Marianucci pronto ad agire da esterno. Ma il debutto del giovane ex Empoli è rimandato, probabilmente alla prossima contro il Genoa. Far esordire due nuovi terzini contemporaneamente, contro il Milan, sarebbe stato un rischio eccessivo.

