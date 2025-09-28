NewsNapoliSerie A

Beukema-Juan Jesus, coppia inedita: Conte valuta anche il 3-5-2

By Sara Di Fenza
0

Per la sfida contro il Milan, in difesa si va verso una soluzione inedita: Juan Jesus e Beukema formeranno la coppia centrale. I due hanno giocato insieme solo in situazioni sporadiche, per un totale di 44 minuti tra Pisa e Manchester. Conte ha anche testato il modulo a tre in allenamento, con Marianucci pronto ad agire da esterno. Ma il debutto del giovane ex Empoli è rimandato, probabilmente alla prossima contro il Genoa. Far esordire due nuovi terzini contemporaneamente, contro il Milan, sarebbe stato un rischio eccessivo.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Confermati i “Fantastici Quattro”: Hojlund guida l’attacco

News

Serie A, le partite delle 15: la Roma vince ed è prima, ancora a secco Pioli

News

Difesa in emergenza, Conte fa la conta: solo Di Lorenzo è disponibile

News

LIVE (ore 20:45) Milan/Napoli: Conte e i suoi approdano a San Siro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.