Allegri sottolinea: “Contro il Napoli non si decide lo scudetto e non si decide l’entrata in Champions”

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida col Napoli a San Siro per la quinta di campionato di Serie A, ha parlato in conferenza stampa, sottolineando che nonostante l’importanza del match, tutto è ancora da decidere, perchè il cammino è lungo. Il Corriere dello Sport scrive: “Con tre vittorie di fila, il Milan arriva all’appuntamento con la consapevolezza di potersi misurare con un avversario di grande spessore, infatti gli azzurri di Conte fin qui non hanno perso mezzo punto per strada. «Se vinciamo saremo tutti più contenti, il pareggio lo accetteremo di buon grado, in caso di sconfitta allora dovremo lavorare su quello che non sarà andato – ha spiegato il tecnico – In un mese non è che abbiamo risolto tutto. Non siamo né in Champions né abbiamo vinto lo scudetto. Contro il Napoli non si decide lo scudetto e non si decide l’entrata in Champions. Se vinci col Napoli non è che ti danno settanta punti (ride, ndr). In una stagione 7-8 partite le devi vincere sporche. Bisogna essere pronti anche a questo»”.

