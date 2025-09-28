CalcioNapoliNews

Agostini: “Conte ed Allegri non concederanno spazi, ma non si chiuderanno”

By Gabriella Calabrese
MASSIMO AGOSTINI A RADIO MARTE: “Milan-Napoli sarà un match tra due squadre importanti che hanno un reparto offensivo abbastanza forte ma anche con due linee mediane di grande qualità. Ci sono nomi di grandissima esperienza, può venir fuori solo una partita di alto livello. Il Napoli – ha detto il dirigente e doppio ex di Milan e Napoli a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – sta dimostrando che la vittoria dello scudetto non è un caso, il Milan, cambiando il timoniere e qualche calciatore, sta mostrando di essere quadrata, di difendersi bene e di produrre diverse occasioni da rete. Allegri e Conte non penso che si chiuderanno, all’inizio del campionato non vorranno arroccarsi ed anzi sono convinto che sarà una partita molto aperta. Non credo che le due squadre saranno volte a non subire gol, pur impostando il piano gara in modo da non concedere troppi spazi all’avversario”

