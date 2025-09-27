NewsCalcioNapoli

Vitiello: “Contro il Napoli il vero test per capire il livello del Milan”

Ecco le parole di Antonio Vitiello su Milan-Napoli

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e direttore di Milanews.it Antonio Vitiello, il quale ha parlato del Milan e di come arrivano i Rossoneri al big match contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

“A Udine abbiamo visto il miglior Milan di Allegri, anche perché è una trasferta che i rossoneri soffrono sempre. Ha liquidato la pratica Udinese in maniera perfetta. È un Milan che ha impressionato, ma il vero test arriva domenica col Napoli. Siamo tutti curiosi di capire che livello hanno raggiunto i rossoneri. Di fronte ci sarà la squadra campione d’Italia, che in difesa ha un qualcosa in più. La stessa cosa che prova a fare Allegri, che sta dando solidità alla squadra. Dopo la batosta con la Cremonese è scattato qualcosa: sono arrivati i rinforzi e soprattutto quattro vittorie senza quasi subire tiri in porta”.

