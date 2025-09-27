ULTIM’ORA – Napoli, altri due stop per Conte: Olivera e Spinazzola out per la gara al Milan!

Doppia tegola per il Napoli di Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Milan a San Siro (domani ore 20.45). Anche Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, si legge sul portale TuttoNapoli che riprende Sky Sport, salteranno la sfida di domani a Milano.

Il terzino uruguaiano e l’esterno hanno lasciato il centro di Castel Volturno senza partire con la squadra per la sfida di domani al Meazza. I due si aggiungono a Rrahmani e Buongiorno, già out. Come riporta Ciro Troise (Corriere del Mezzogiorno), Conte ha deciso di non rischiarli in vista della Champions considerata l’assenza di Di Lorenzo per squalifica.