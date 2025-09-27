ULTIM’ORA – Milan, contro il Napoli con la spinta dei tifosi: la Curva Sud tornerà a tifare!

Il Napoli, di scena domani sera a San Siro contro il Milan, avrà un grattacapo in più: la spinta dei sostenitori rossoneri, decisi a mettere da parte le polemiche di questi ultimi mesi per dare tutto il supporto a Modric e compagni in un big match che potrebbe dire molto sull’economia del campionato.

Questo il comunicato della Curva Sud Milano, ripreso dal portale TuttoNapoli: “Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina.

Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala. Noi siamo il Milan!”.