NewsCalcioSerie B

Serie B, quinta giornata: l’Avellino non si ferma più, manita del Frosinone!

By Riccardo Cerino
0

Dopo lo scoppiettante 2-2 fra Catanzaro e Juve Stabia di ieri sera, la Serie B è tornata in campo nel pomeriggio con le gare valide per la quinta giornata. Non si ferma più l’Avellino, al terzo successo consecutivo: la squadra di Biancolino regola la pratica Entella con un gol per tempo (2-0): gli irpini sono a dieci lunghezze, a meno uno dal gruppo di squadre in vetta dove si trova il Frosinone, reduce dal netto 1-5 di Mantova che al contempo lascia i padroni di casa nelle sabbie mobili.

Si ferma il Palermo di Pippo Inzaghi: solo 1-1 in rimonta a Cesena, mentre sorridono Sudtirol e Venezia: la formazione altoatesina regola con un netto 3-1 la Reggiana, mentre quella lagunare batte agevolmente 2-0 lo Spezia, ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo esser stata ad un passo dalla promozione in Serie A lo scorso anno.

Factory della Comunicazione

Sono ora in campo Monza e Padova, mentre alle 19.30 spazio a Bari-Sampdoria, una classica del calcio nostrano. Domani, domenica, spazio ai posticipi Modena-Pescara e al derby toscano Empoli-Carrarese.

RISULTATI

Catanzaro-Juve Stabia 2-2

Avellino-Entella 2-0

Cesena-Palermo 1-1

Mantova-Frosinone 1-5

Sudtirol-Reggiana 3-1

Venezia-Spezia 2-0

Monza-Padova 0-0 (in corso)

Bari-Sampdoria: ore 19.30

Modena-Pescara: 28/09 ore 17.15

Empoli-Carrarese: 28/09 ore 19.30

 

CLASSIFICA

Frosinone 11
Palermo 11
Cesena 11
Modena 10*
Avellino 10
Südtirol 8
Venezia 8
Juve Stabia 7
Monza 7*
Carrarese 5*
Catanzaro 5
Reggiana 5
Entella 5
Pescara 4*
Padova 4*
Empoli 4*
Mantova 3
Spezia 2
Bari 1*
Sampdoria 0*

* una gara in meno

 

Potrebbe piacerti anche
News

ULTIM’ORA – Milan, contro il Napoli con la spinta dei tifosi: la Curva…

Interviste

“Frasi Conte sul mercato? Per abbassare la pressione. Lui e Allegri cercano…

News

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao pronto al ritorno, per Conte è emergenza…

News

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.