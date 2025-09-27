Serie B, quinta giornata: l’Avellino non si ferma più, manita del Frosinone!

Dopo lo scoppiettante 2-2 fra Catanzaro e Juve Stabia di ieri sera, la Serie B è tornata in campo nel pomeriggio con le gare valide per la quinta giornata. Non si ferma più l’Avellino, al terzo successo consecutivo: la squadra di Biancolino regola la pratica Entella con un gol per tempo (2-0): gli irpini sono a dieci lunghezze, a meno uno dal gruppo di squadre in vetta dove si trova il Frosinone, reduce dal netto 1-5 di Mantova che al contempo lascia i padroni di casa nelle sabbie mobili.
Si ferma il Palermo di Pippo Inzaghi: solo 1-1 in rimonta a Cesena, mentre sorridono Sudtirol e Venezia: la formazione altoatesina regola con un netto 3-1 la Reggiana, mentre quella lagunare batte agevolmente 2-0 lo Spezia, ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo esser stata ad un passo dalla promozione in Serie A lo scorso anno.
Sono ora in campo Monza e Padova, mentre alle 19.30 spazio a Bari-Sampdoria, una classica del calcio nostrano. Domani, domenica, spazio ai posticipi Modena-Pescara e al derby toscano Empoli-Carrarese.
RISULTATI
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
Avellino-Entella 2-0
Cesena-Palermo 1-1
Mantova-Frosinone 1-5
Sudtirol-Reggiana 3-1
Venezia-Spezia 2-0
Monza-Padova 0-0 (in corso)
Bari-Sampdoria: ore 19.30
Modena-Pescara: 28/09 ore 17.15
Empoli-Carrarese: 28/09 ore 19.30
CLASSIFICA
Frosinone 11
Palermo 11
Cesena 11
Modena 10*
Avellino 10
Südtirol 8
Venezia 8
Juve Stabia 7
Monza 7*
Carrarese 5*
Catanzaro 5
Reggiana 5
Entella 5
Pescara 4*
Padova 4*
Empoli 4*
Mantova 3
Spezia 2
Bari 1*
Sampdoria 0*
* una gara in meno