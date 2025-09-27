Serie B, quinta giornata: l’Avellino non si ferma più, manita del Frosinone!

Dopo lo scoppiettante 2-2 fra Catanzaro e Juve Stabia di ieri sera, la Serie B è tornata in campo nel pomeriggio con le gare valide per la quinta giornata. Non si ferma più l’Avellino, al terzo successo consecutivo: la squadra di Biancolino regola la pratica Entella con un gol per tempo (2-0): gli irpini sono a dieci lunghezze, a meno uno dal gruppo di squadre in vetta dove si trova il Frosinone, reduce dal netto 1-5 di Mantova che al contempo lascia i padroni di casa nelle sabbie mobili.

Si ferma il Palermo di Pippo Inzaghi: solo 1-1 in rimonta a Cesena, mentre sorridono Sudtirol e Venezia: la formazione altoatesina regola con un netto 3-1 la Reggiana, mentre quella lagunare batte agevolmente 2-0 lo Spezia, ancora alla ricerca del primo successo stagionale dopo esser stata ad un passo dalla promozione in Serie A lo scorso anno.

Sono ora in campo Monza e Padova, mentre alle 19.30 spazio a Bari-Sampdoria, una classica del calcio nostrano. Domani, domenica, spazio ai posticipi Modena-Pescara e al derby toscano Empoli-Carrarese.

RISULTATI

Catanzaro-Juve Stabia 2-2

Avellino-Entella 2-0

Cesena-Palermo 1-1

Mantova-Frosinone 1-5

Sudtirol-Reggiana 3-1

Venezia-Spezia 2-0

Monza-Padova 0-0 (in corso)

Bari-Sampdoria: ore 19.30

Modena-Pescara: 28/09 ore 17.15

Empoli-Carrarese: 28/09 ore 19.30

CLASSIFICA

Frosinone 11

Palermo 11

Cesena 11

Modena 10*

Avellino 10

Südtirol 8

Venezia 8

Juve Stabia 7

Monza 7*

Carrarese 5*

Catanzaro 5

Reggiana 5

Entella 5

Pescara 4*

Padova 4*

Empoli 4*

Mantova 3

Spezia 2

Bari 1*

Sampdoria 0*

* una gara in meno