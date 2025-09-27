Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, big match delle 18.00 valido per la quinta giornata di Serie A.
Nel dettaglio, le scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Ivan Juric (fonte TMW):
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Adzic; Openda. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Cabal, Locatelli, Kostic, McKennie, Vlahovic, Zhegrova, David. All. Igor Tudor.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric.