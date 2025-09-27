NewsCalcioSerie A

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta

By Riccardo Cerino
0

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, big match delle 18.00 valido per la quinta giornata di Serie A.

Nel dettaglio, le scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Ivan Juric (fonte TMW):

Factory della Comunicazione

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Adzic; Openda. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Cabal, Locatelli, Kostic, McKennie, Vlahovic, Zhegrova, David. All. Igor Tudor.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Ivan Juric.

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, Como e Cremonese si dividono la posta: il derby lombardo finisce 1-1!

News

Milan, la conferenza stampa di Allegri: “Leao disponibile! Ma la gara di domani…

News

SSCN – Da Castel Volturno: lavoro tecnico-tattico alla vigilia del Milan

News

ULTIM’ORA – Napoli, altri due stop per Conte: Olivera e Spinazzola out…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.