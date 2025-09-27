Serie A, Cagliari-Inter 0-2 (0-1): Lautaro apre, P. Esposito chiude il Saturday Night

Cagliari-Inter chiude il Saturday Night di questa 5a giornata di Serie A.

L’Inter conferma in porta per Josep Martinez. Sulla corsia destra Luis Henrique viene preferito a Dumfries, mentre De Vrij e Carlos Augusto prendono il posto di Acerbi e Dimarco. In attacco torna dal primo minuto Lautaro Martinez, affiancato da Thuram. Nel Cagliari, invece, spazio in avanti all’ex S. Esposito che fa coppia con Belotti; in difesa linea a tre con Mina, Luperto e Ze Pedro.

Al 9’ i nerazzurri sbloccano il risultato: cross perfetto di Bastoni dalla sinistra e colpo di testa vincente di Lautaro Martinez, che batte Caprile piazzando il pallone all’angolino.

L’Inter passa così in vantaggio grazie al suo capitano, sempre letale nel gioco aereo. Il Cagliari fatica a reagire e si affaccia raramente in zona offensiva, mentre la squadra di Inzaghi controlla il ritmo senza però riuscire a chiudere la partita. Nel finale arriva la nota stonata per i rossoblù: Belotti, dolorante al ginocchio, è costretto a lasciare il campo.

Nella ripresa la partita si accende: prima Calhanoglu sfiora il raddoppio con un destro dal limite che si stampa sul palo, poi i sardi rispondono con Folorunsho, che colpisce a sua volta il legno con un colpo di testa ravvicinato.

L’Inter però resta più incisiva e trova il 2-0 con P. Esposito, che raccoglie l’assist teso di Dimarco dalla sinistra e batte Caprile con un tocco preciso a centro area. Nel finale i nerazzurri sfiorano anche il tris con Mkhitaryan, che dopo una splendida azione personale colpisce ancora il palo, lasciando il risultato invariato.

Chivu scaccia via qualche critica e porta a casa tre punti pesanti, piazzandosi momentaneamente al quarto posto con 9 punti, in attesa dei risultati delle altre. I nerazzurri scavalcano l’Atalanta grazie alla migliore differenza reti e confermano solidità e continuità. Il Cagliari, nonostante la sconfitta e l’infortunio di Belotti, non deve abbattersi: l’avvio di stagione resta positivo e il campionato è ancora lungo, con ampio margine per crescere e lottare per i propri obiettivi.

TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2 (0-1)

Reti: 9′ Lautaro, 82′ Pio Esposito

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro (58′ Felici), Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola (58′ Gaetano), Folorunsho (77′ Borrelli), Obert (77′ Idrissi); Belotti (44′ Prati), S. Esposito. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique (72′ Dumfries), Barella (64′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto (46′ Dimarco); Thuram (64′ Pio Esposito), Lautaro (89′ Bonny). All. Chivu

Ammoniti: 45+1′ Augusto, 59′ Barella

A cura di Vincenzo Buono