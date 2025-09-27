CalcioNapoliNews

Rrhamani non è pronto, a San Siro tocca a Beukema

By Lorenzo Capobianco
Ancora guai in difesa per Conte. Dopo l’infortunio di  Buongiorno, Rrhamani sembra non essere ancora al meglio e a San Siro toccherà alla coppia Beukema-Juan Jesus.

Il kosovaro si era infortunato durante la prima sosta delle nazionali, saltando la seconda partita col suo Kosovo, la partita di Firenze, quella di Manchester ed era rientrato per la panchina contro il Pisa. Non appare, però, essere pronto per domani sera contro  il Milan.

Visto anche lo stop di Buongiorno (lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra), la coppia titolare a San Siro. come affermato anche dal CdS, sarà composta da Beukema e Juan Jesus, provati insieme solo per spezzoni di gara durante questo inizio stagione.

