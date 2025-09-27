Rivivi il live-conferenza stampa Antonio Conte: “Andiamo per giocarci la partita. Dispiace per il divieto per i tifosi e Rrahmani e Buongiorno non saranno presenti”

Su De Bruyne:

“Kevin ha cambiato campionato dopo tantissimi anni, è inevitabile il cambiamento per lui, dalla città al clima. Sta facendo buone prestazioni e ci sta dando una mano. Come per tutti dobbiamo cercare di migliorarci”.

Sulla maturità:

“Abbiamo cambiato tanti calciatori e ci vuole un attimo di pazienza, però lo sappiamo e siamo pronti ad affrontare questa situazione”.

Sul match scudetto:

“Concentriamoci sul campo, è la quinta partita e dare un’altra definizione è molto affrettato. Il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato. Il Milan, così come noi, vorrà fare al suo meglio. Vedo grande equilibrio”.

Su chi è favorito:

“Non si tratta di essere favoriti. Non mi permetto di dare del favorito a nessuno. Inter, Milan e Juventus hanno sempre scritto pagine importanti nella storia, sono squadre comunque forti. Questi sono giochetti che lasciamo ai media, noi dobbiamo concentrarci per fare il nostro meglio”

Sul percorso e la stagione:

“Anno scorso siamo stati bravi a non perdere scontri diretti ma li abbiamo persi con altre squadre che lottano per diversi obiettivi. Quando fai partite con club importanti come il Milan, è inevitabile rispondere con una buona prestazione”.

Sui tifosi:

“Dispiace per il divieto per i tifosi perchè averli per noi è sempre fondamentale”.

Sul Milan:

“Quando giochi contro queste squadre, sono sempre big match. Ogni anno sono squadre che partecipano per andare al massimo, noi abbiamo sempre rispetto e la partita sarà sempre difficile ma anche una bella vetrina. Andiamo per giocarci la partita”.

Su Buongiorno e Rrahmani:

“Non è stata una settimana fortunata. Rrahmani e Buongiorno non saranno presenti, bisogna essere bravi a trovare una soluzione”.

Dopo il successo sul Pisa di lunedì, gli azzurri si apprestano a scendere in campo contro il Milan. Alla vigilia dell’incontro valido per la quinta giornata, mister Antonio Conte presenta la sfida in conferenza stampa.

Il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 14:45. Il napolionline vi terrà aggiornati sulle parole del mister.

A cura di Emanuele Arinelli

©️ Riproduzione vietata senza citazione fonte