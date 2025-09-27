Primavera 1: Cesena 3-0 Napoli. Cadono ancora gli azzurrini

Ancora una sconfitta per gli azzurrini che dopo aver vinto la prima gara stagionale in casa contro il Cagliari, sono entrati in un vortice di sconfitte che è ormai arrivato alla quinta in fila.

I ragazzi di Rocco oggi facevano visita al Cesena, i quali arrivavano a questo match con una vittoria ottenuta nello scorso turno contro il Torino.

La sfida odierna si è subito messa bene per i padroni di casa che sono andati in vantaggio dopo appena 6 minuti, grazie al calcio di rigore realizzato da Rossetti.

Questo goal ha tagliato le gambe al Napoli che non ha mai avuto la forza di reagire e infatti al 14′ è arrivato anche il raddoppio del Cesena con Tosku.

Per il resto della partita, sono stati i bianconeri a controllare la gara fino a trovare nel finale, la rete del definitivo 3-0, con Wade.