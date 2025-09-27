Napoli vince anche al cinema: “Ag4in” racconta lo scudetto 2025

IL FILM SUL QUARTO SCUDETTO PRODOTTO DA DE LAURENTIIS TRA I PIÙ VISTI IN ITALIA. IL PRESIDENTE CONIUGA ALLA PERFEZIONE I SUOI DUE MONDI: “E PER QUESTA STAGIONE VOGLIAMO FARE ANCORA MEGLIO…”

Il tridente composto da Leonardo Di Caprio, Sean Penn e Benicio Del Toro si è dovuto arrendere alle gesta di Lukaku e McTominay, sotto la direzione di Antonio Conte. In attesa di vedere accese le luci a San Siro, il Napoli si gode una prestigiosa vittoria, quella al botteghino. “Ag4in”, il film prodotto dal presidente Aurelio De Laurentiis sul quarto scudetto conquistato lo scorso maggio dagli azzurri, si conferma il film più visto nelle sale italiane da quando è uscito, pochi giorni fa. L’incasso dei primi due giorni ha superato i 300 mila euro e promette di crescere in modo considerevole in questo weekend e nei prossimi. E per la stagione che verrà il presidente si sta già attrezzando. “Stiamo già girando le scene di questa stagione, ci sarà una continuazione ed è partito tutto dalla firma di De Bruyne. Con l’inserimento della Champions sarà chiaramente più articolato, vogliamo provare a fare qualcosa di diverso andando anche negli spogliatoi degli altri. Dobbiamo essere ancora più bravi, consegnando il film entro una settimana dal termine del campionato”.