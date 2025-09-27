Napoli, per il futuro si guarda a Palestra: presto i primi contatti con l’Atalanta!

Un occhio al campo, l’altro (sempre) al mercato. La dirigenza del Napoli è sempre vigile e nel mirino, stando al portale calcionapoli1926.it che riprende il quotidiano La Repubblica, sarebbe finito Marco Palestra, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Cagliari dove ha avuto già l’opportunità di mettersi in mostra in quest’inizio di stagione.

Non sarà facile convincere il club bergamasco nella sessione invernale, ma gli azzurri presto avvieranno i contatti per sondarne il terreno. La valutazione di Palestra, su cui in Serie A c’è anche la Roma, si aggira sui 25 milioni di euro, cifra destinata ad aumentare se il calciatore farà ulteriori progressi.