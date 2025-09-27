Montervino: “Milan-Napoli sfida decisiva, ma gli azzurri hanno meno da perdere”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato del big match di questa giornata di Serie A: Milan-Napoli.

Ecco le sue parole:

“Sarà una partita che potrà segnare il futuro di entrambe le squadre, il Napoli però ha meno da perdere perché viene già da una vittoria dello scudetto, ha un percorso già consolidato ed è al comando della classifica. Quindi, nel caso malaugurato di risultato negativo comunque lotterebbe lo stesso per il titolo sino al termine. Per il Milan invece è una di quelle gare che ti permette di definire un’identità, di capire se il percorso è quello giusto, farebbe comprendere insomma se il gap con Napoli e Inter si è ridotto.

Per la squadra di Allegri è un match già abbastanza determinante. Si dice sempre che le partite si vincono a centrocampo ed è vero che entrambe le squadre hanno calciatori in quel reparto molto forti, con il Napoli che ha una linea mediana tra le più forti d’Europa. Tuttavia secondo me in Milan-Napoli alla fine potrebbero essere decisive le difese e questo potrebbe essere molto positivo per gli azzurri perché tra le fila dei rossoneri la retroguardia è il reparto meno forte. Approvo la decisione di Conte di far giocare Juan Jesus al posto di Buongiorno, l’esperienza del brasiliano conta. Peserà nella gara anche il contributo che avverrà dalla panchina, visto che il Milan e il Napoli hanno firmato il miglior mercato della serie A”.