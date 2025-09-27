NewsCalcioNapoli

Modric, leader rossonero: “Pronto per il primo vero esame in Serie A”

Il Croato è pronto al suo primo big match in Serie A

By Sara Di Fenza
Il primo big match in maglia rossonera è alle porte e Luka Modric si prepara con la consueta cura dei dettagli. Contro il Napoli, l’ex Pallone d’Oro vivrà la sua prima grande sfida italiana, in una gara che potrebbe valere il primato in classifica. A 40 anni, il centrocampista croato sta conquistando Milanello con il suo approccio professionale, fatto di analisi tattica, umiltà e voglia di vincere.

Allegri gli ha affidato le chiavi del centrocampo e lui risponde con prestazioni sempre più solide: ha giocato da titolare tutte le gare di campionato, riposando solo in Coppa Italia. Il piano di gestione condiviso con l’allenatore lo vede protagonista di un Milan che, senza coppe europee, può contare su di lui ogni settimana.

Apprezzatissimo dai tifosi (la sua maglia è la più venduta), Modric non è solo carisma ed esperienza: ha già inciso sul campo con un gol decisivo contro il Bologna, diventando il centrocampista più anziano a segnare in Serie A, superando il record di Liedholm.

La fame di vittorie resta intatta: ha scelto il Milan per vincere, non per chiudere la carriera. E ora vuole lasciare il segno anche in Italia.

Fonte: Corriere dello Sport

