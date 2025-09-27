Milan/Napoli – Le stelle Modric e De Bruyne

Factory della Comunicazione

Sono arrivati in Serie A insieme e insieme la stanno arricchendo di qualità e quantità. E non poteva esserci location migliore per il primo faccia a faccia dell’anno: Luka Modric e Kevin De Bruyne, angeli e demoni alla Scala del calcio. Una sfida nella sfida che non dovrà distrarre da Milan-Napoli ma che certamente attrae, intriga. Vanno in campo diversi campionati vinti, qualche Champions League e coppe sparse in giro per il mondo. Ma soprattutto due dei centrocampisti più forti nella storia dl gioco. Non si vive di solo passato, però: perché la sfida tra Modric e De Bruyne sarà anche e soprattutto una sfida al presente. Milan e Napoli chiedono tanto alle loro due stelle, arrivate a costo zero solo per caso. La chiusura di un ciclo a Madrid e a Manchester ha aperto una nuova pagina del diario infinito per entrambi. Hanno giocato tanto – praticamente sempre – fin qui, alla faccia dei “vecchietti” e di quella etichetta che era stata apposta troppo presto.Un gol per il croato, due per il belga nelle prime quattro uscite della stagione. E l’impressione di poter fare la differenza anche dopo una lunga carriera passata a vincere praticamente tutto. Il 14 e l’11 saranno le due stelle scintillanti domenica sera a San Siro, con Luka libero di agire per le indicazioni di Allegri e Kevin già inserito nei piani tattici di Conte. Entrambi, però, con licenza di…decidere. Fonte: Il Mattino