Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao pronto al ritorno, per Conte è emergenza difesa!

La Gazzetta dello Sport di stamane in edicola si proietta al big match della quinta giornata di Serie A, che vedrà protagoniste domani sera a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri e il Napoli di Antonio Conte. In casa rossonera, dopo l’agevole passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Lecce, si ripartirà dal 3-5-2 già visto a Udine nello scorso weekend, ma con due novità pesanti: il ritorno di Mike Maignan fra i pali e la presenza in panchina di Rafa Leao, assente dallo scorso 17 agosto ed in attesa del debutto in campionato. A centrocampo dal primo minuto Rabiot e Modric, i riferimenti avanzati saranno Pulisic e Gimenez.

Factory della Comunicazione

Tra le fila azzurre, ancora spazio al convincente 4-1-4-1 di quest’inizio di stagione. Rispetto alla sofferta vittoria sul Pisa di cinque giorni fa, tornano dal primo minuto Lobotka e Anguissa a centrocampo. Ma la vera emergenza per Conte è in difesa: oltre a Buongiorno, fermato da una lesione di basso grado all’adduttore – che lo terrà fuori almeno fino alla sosta di ottobre – saranno costretti al forfait anche Amir Rrahmani, non ancora pienamente ristabilitosi dall’infortunio subito qualche settimana fa col Kosovo, e Leonardo Spinazzola per evitare rischi in vista della Champions: maglia da titolare per Beukema e Juan Jesus. Punto di riferimento dell’attacco sarà Rasmus Hojlund, vicinissimo all’approdo al Milan prima dell’infortunio di Romelu Lukaku che lo ha condotto fra i partenopei.