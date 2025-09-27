NewsCalcioRassegna Stampa

Milan/Napoli, le formazioni: per il CdS, Rrahmani out

By Gabriella Calabrese
Milan/Napoli, appuntamento alla scala del calcio domani sera alle 20.45. Qualche decisione da prendere per mister Conte in vista del big match. In merito alle formazioni, il CdS scrive:Rrahmani out, gioca Beukema A San Siro toccherà di nuovo all’olandese: farà coppia con Juan Jesus. Meret titolare.A sinistra Spinazzola o la scelta più conservativa con Olivera. Quarta partita consecutiva dal primo minuto per Hojlund però scalpita anche Lucca. Politano indispensabile equilibratore”

Fonte e grafico Cds

