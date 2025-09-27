Milan/Napoli – La sfida Rabiot-McTominay può essere determinante

La mediana al potere. Lontana da muscoli e quantità, vicina al poter decidere ogni momento di gioco. Adrien Rabiot è tornato in Serie A per comandare, per imporre nuovamente la legge che lo vede protagonista insieme con Allegri in panchina. Il francese vuole tornare ai fasti di qualche stagione fa, quando raggiungeva la doppia cifra nei gol e guidava la Juventus in Italia e in Europa. La missione, oggi, si chiama Milan, con un passato recente da cancellare e un domani da ricostruire. Il centrocampista più determinante di Max e quello che ha già deciso uno scudetto: Scott McTominay, a distanza di mesi, resta il volto del Napoli che vuole vincere. L’arma in più per Conte e per la squadra azzurra: ha aperto lui le marcature di questo campionato per il Napoli e a San Siro ci ha già segnato un anno fa, quando però l’avversaria si chiamava Inter.Sono aghi della bilancia e lo saranno anche nella notte di domenica, in un faccia a faccia che deciderà quale reparto è il migliore, tra gli applausi degli appassionati italiani. Lo stadio di Milano è già diventato il giardino personale di casa Rabiot, un orticello da coltivare e fa rifiorire dopo una scelta chiara la scorsa estate. Ma non c’è terra in cui l’highlander Scott non sappia arrivare: lo scozzese vuole ritrovare la brillantezza delle notti da sogno. Quale partita migliore? Fonte: Il Mattino

