Milan/Napoli – Il riscatto di Leao e Di Lorenzo

Tornerà in campo 40 giorni dopo l’infortunio. E lo farà per prendersi la scena a casa sua: Rafael Leao ha fatto le corse pur di esserci

Factory della Comunicazione

domenica sera contro il Napoli. A disposizione contro una delle sue vittime preferite: il portoghese farà il suo debutto stagionale in Serie a contro gli azzurri che ha punito più volte negli ultimi anni. E ritrovando dal suo lato l’avversario di sempre: ci sarà il capitano azzurro Giovanni di Lorenzo a togliergli lo spazio, il fiato, i centimetri. A tenerlo a bada per la difesa azzurra. Quante volte si sono scontrati da quel lato? Quante volte si sono rincorsi a vicenda? Hanno portato anche la fascia sul braccio, si sono incrociati in Italia e pure in Europa, con quel doppio confronto del 2022-23 in Champions League ancora a bruciare nel cuore dei napoletani, con la porta spalancata su una storica semifinale mancata.Ma non sono nelle migliori condizioni: il surfista portoghese è un rebus per la tenuta fisica e per il tanto tempo passato fuori, mentre il terzino del Napoli non ha vissuto serate facili contro il Manchester United e poi il Pisa, tra il rosso rimediato a Etihad e l’involontario assist che aveva riaperto il match nel monday night di Fuorigrotta. Proprio per questo sono entrambi pronti al riscatto: nei duelli di Milan-Napoli, anche questo può fare la differenza. Fonte: Il Mattino