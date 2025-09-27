NewsCalcioIn Evidenza

Loftus-Cheek: “Stiamo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio”

By Emanuele Arinelli
0

Rubén Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è stato intervistato da CBS Sports Golazo. Le sue parole riportate dal corriere dello sport:

 

Stiamo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio, ma penso che non possiamo entusiasmarci troppo.

Dobbiamo rimanere concentrati, allenarci bene partita dopo partita senza guardare troppo avanti perchè è solo l’inizio della stagione.

Davvero bello giocare al fianco di Modric, si è visto durante il suo primo allenamento, è così calmo e composto in campo, quindi ha il controllo di ciò che lo circonda e quando ha la palla non devi preoccuparti, sai che ti troverà, se fai un movimento lui ti vede”.

