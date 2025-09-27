“L’inter non si deve far distrarre dagli impegni europei”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Quale sarà l’undici iniziale scelto da Chivu?

“Dubbi di formazione per Chivu, a partire da Sommer in ballottaggio con Martinez; Akanji, Bastoni, Darmian; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.”

La sfida di martedì contro lo Slavia Praga rischia di distrarre i nerazzurri stasera?

“L’Inter, come abbiamo sempre detto in questi anni, deve cercare di non farsi distrarre dagli impegni europei. Bisogna pensare partita dopo partita, e Chivu lo sa benissimo. Infatti, l’obiettivo dell’Inter, dichiarato anche dal presidente Marotta nella giornata di ieri, durante la cerimonia nella quale gli è stata consegnata una laurea honoris causa, è lo scudetto. Quindi quest’anno l’Inter punterà dritto a vincere lo scudetto e, ovviamente, a fare anche un ottimo percorso in Champions League. Perciò difficilmente riuscirà a replicare quello che ha fatto la scorsa stagione, giustamente aggiungerei. La concentrazione deve essere tutta rivolta al campionato: l’Inter va dritta verso questo obiettivo.”

Da interista, chi vede avvantaggiato in Milan-Napoli?

“Domani sera sarà una partita a scacchi, fondamentalmente. Conosciamo tutti sia Allegri che Conte, due allenatori molto conservativi, che cercheranno di sfruttare le eventuali occasioni che si creeranno durante la partita. Onestamente, per il match di domani ma anche per tutta la stagione, devo essere sincero: ho paura di Massimiliano Allegri, che potrebbe inserirsi come terzo incomodo nelle posizioni che contano. Domani mi auguro sia una bella partita dal punto di vista dello spettacolo e del gioco, ma conoscendo i due tecnici non credo che sarà così. Milan-Napoli, però, è comunque una gara che merita di essere vissuta fino in fondo. Vediamo: sarà una partita molto tattica, come dicevo prima, una vera partita a scacchi.”