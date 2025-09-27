NewsCalcioRassegna Stampa

Le stelle Luka e Kevin, chiamata scudetto a San Siro

By Giuseppe Sacco
Quanto può essere decisiva una partita di fine settembre? Milan e Napoli hanno voglia di scoprirlo subito, di capire quanto lontano possono arrivare nelle loro stagioni. Una a prendere esempio dall’altra, quella che ha lo scudetto sul petto dopo una stagione passata senza Coppe, esattamente come accade ai rossoneri. Sfide nelle sfide a San Siro, che metterà contro due dei talenti più cristallini del calcio moderno: chi l’avrebbe mai immaginato di vedere Modric e De Bruyne contendersi il titolo solo qualche mese fa? Quelle di Milan e Napoli sono state campagne acquisti faraoniche (nei conti) e votate al futuro.

 

Metteranno contro le stelle di Pulisic e del rientrante Leao, di McTominay e del nuovo asso Hoylund. Tutti pronti a prendersi la scena, a fare la differenza. Tutti pronti a mettere sulla mappa la propria squadra. Vincere significherebbe candidarsi fortemente al titolo: una missione più per Allegri che per Conte, dopo l’ultima stagione. Vincere vorrebbe dire anche mandare un messaggio alle avversarie: la Juventus che guarda da poco lontano, l’Inter che spera in un doppio passo falso per ritrovare il percorso perso, la Roma che sente l’aria rarefatta della vetta. I riflettori sono già pronti per il secondo big match del campionato.  Fonte: Il Mattino

