A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Claro Sport Sabrina Uccello:
“Tutti si aspettavano un Modric a mezzo servizio e invece è stato titolare tranne la Coppa Italia. Questo significa che lasciato il Real Madrid per essere ancora protagonista. Gimenez è invece un punto interrogativo. Quello che traspare è che il suo identikit non corrisponde al centravanti ideale di Allegri. Però vedo attenzione intorno a lui, e sta avendo fiducia giocando sempre. Anche in nazionale sta vivendo un periodo difficile, forse influire il momento col Milan.
Ma alla fine la società rossonera gli ha dimostrato fiducia tenendolo in estate e respingendo la tentazione dello scambio con Dobvyk della Roma. Non abbiamo ancora visto Leao, poi capiremo meglio come Allegri gestirà i suoi attaccanti. Il portoghese viene visto come centravanti, e quindi si attende il suo recupero totale per capire le nuove gerarchie”.