A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista di Claro Sport Sabrina Uccello:

“Tutti si aspettavano un Modric a mezzo servizio e invece è stato titolare tranne la Coppa Italia. Questo significa che lasciato il Real Madrid per essere ancora protagonista. Gimenez è invece un punto interrogativo. Quello che traspare è che il suo identikit non corrisponde al centravanti ideale di Allegri. Però vedo attenzione intorno a lui, e sta avendo fiducia giocando sempre. Anche in nazionale sta vivendo un periodo difficile, forse influire il momento col Milan.