Gianinna Maradona a Napoli: “Un viaggio che mi ha regalato anni di vita”

Giannina Maradona è tornata a Napoli con la mamma Claudia

By Sara Di Fenza
Emozione, memoria e affetto: il recente viaggio di Gianinna Maradona a Napoli è stato un tributo al legame profondo tra la città e il padre Diego. La figlia del Pibe de Oro ha condiviso sui social alcuni scatti significativi, accompagnati da un messaggio rivolto alla madre Claudia Villafañe, al suo fianco durante la visita.

Ti ho vista felice in ogni città – ha scritto – ma a Napoli ti ho vista brillare. Ti sei emozionata per ogni persona incontrata”. Un omaggio commosso ai luoghi simbolo della storia di Maradona, come i Quartieri Spagnoli e il celebre murale dedicato al Diez.

Quegli abbracci, quegli aneddoti e quell’amore mi hanno regalato anni di vita. Grazie di tutto, mamma”, ha concluso Gianinna, portando con sé un ricordo che resterà nel cuore.

Tanti i messaggi arrivati da Argentina e Napoli: una dimostrazione di come l’amore per Diego continui a vivere. Un legame forte, eterno. Come lui.

Fonte: Corriere dello Sport

