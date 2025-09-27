“Frasi Conte sul mercato? Per abbassare la pressione. Lui e Allegri cercano risultati col gioco”

Renzo Ulivieri, presidente dell’AssoAllenatori, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre degli azzurri, attesi dalla sfida al Milan in scena domani sera a San Siro (ore 20.45).

“Allegri e Conte sono due numeri uno per preparazione ma anche per l’esperienza. Ed è una sfida suggestiva quella di domenica, sarà bella – soprattutto e proprio visto il valore dei due allenatori – sul piano tattico. Il Napoli lo scorso anno ha avuto momenti di spettacolarità, la Juve ai tempi di Allegri lo stesso e con il Milan sta ricalcando questa strada. Cercano entrambi il risultato attraverso il gioco. Il Napoli lavora collettivamente, qualche volta alternando il pressing alto con il blocco basso. Insomma è una squadra che sa muoversi, così come il Milan, a cui Allegri ha dato ordine. Chi è più bravo a vincere di ‘corto muso’? Probabilmente Allegri, però anche Conte è abile in questo. E la strada che ha introdotto al Napoli quest’anno, considerando gli impegni che ha nelle Coppe Europee, mi sembra quella giusta. Le frasi di Conte sul mercato? Io penso che sia contento dei rinforzi, si vede da come gestisce questo gruppo di giocatori. Avrà voluto mandare qualche messaggio contro certe pressioni, ma io talvolta dico ai tecnici di sorvolare. Ripeto, Milan-Napoli sarà bella da vedere sul piano dello spettacolo e anche sul piano tattico: la guarderò e probabilmente sarà una di quelle partite che farò vedere agli aspiranti allenatori al master di Coverciano. E comunque sarà più la partita tra Allegri e Conte che tra Modric e De Bruyne”.